AMLO el Presidente que dio libertades plenas a los periodistas en México

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha destacado por ser un mandatario que le ha permitido al periodismo expresarse de manera abierta y por ello pese a que en diversas ocasiones ha sido atacado él continúa manteniendo el respeto hacía la libertad de expresión de los periodistas de México.

De hecho, durante “La Mañanera” de este miércoles, el Presidente López Obrador fue cuestionado por miembros de una misión de organizaciones que defienden la libertad de expresión y sobre todo a la prensa, quienes le cuestionaron sobre la forma en la que se refiere a los periodistas durante sus ruedas de prensas matutinas.

De manera directa, le plantearon la pregunta, “¿Se compromete hoy aquí a utilizar un lenguaje que no estigmatice a los periodistas?" a lo que AMLO respondió de una manera sincera y certera, "No tengo porque comprometerme, porque siempre he sido respetuoso".

AMLO abrió las puertas a los periodistas y permitió las libertades plenas.

Y es que el Presidente en reiteradas ocasiones ha sido blanco de los periodistas, sin embargo, en ningún momento ha obstaculizado la información de hecho en reiteradas ocasiones ha dicho que es esencial que se dé este tipo de cuestiones.

Por lo anterior, es que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido capaz de responder sinceramente y de manera abierta para decir que él nunca ha utilizado un lenguaje que estigmatice a periodistas, pues hoy hay "libertades plenas".

En su “Mañanera”, AMLO dijo: "Lo único que se hace aquí es informarle a los ciudadanos, garantizar el derecho al pueblo la información, esto es lo que hacemos; esto no ha sido entendido porque existen consorcios, grandes aparatos que dominaban la llamada opinión pública".

Si recordamos anteriormente no existía la pluralidad, ya que predominaba el dominio de la prensa al servicio del régimen, explicó AMLO y añadió que ahora esto es distinto, “todo el mundo se manifiesta. Tenemos la ventaja de contar con las redes sociales”.