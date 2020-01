AMLO el Presidente de México hizo un llamado de “No a la guerra, si a la paz”

Desde el Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha dado a conocer de viva voz cuál es su postura ante el conflicto bélico que se desarrolla entre Estados Unidos e Irak, por ello ante los ataques militares que ya han comenzado, el mandatario dio a conocer su punto de vista al respecto.

POSTURA DE AMLO ANTE GUERRA

Frente a varios medios de comunicación AMLO reiteró su postura de neutralidad ante la tensión entre Estados Unidos e Irán, e inclusive hizo votos para que se evite un conflicto armado, peor al que ya ha comenzado.

“No al uso de la fuerza, no a la guerra, esa es la postura de nuestro país”, AMLO.

El Presidente dijo que en México se busca primeramente soluciones pacífica y ante este evento mundial AMLO dijo que su postura es ser neutral y de no intervención entre el conficto armado de ambos países.

AMLO habla sobre la guerra en el medio oriente y marca su postura

Lo anterior lo dejó claro al decir: “Nuestra postura es de respeto a la decisión que toman las naciones y al mismo tiempo exhortando a que no haya guerra, que no haya confrontación armada, que haya diálogo. No a la guerra, si a la paz”.

Por encima de cualquier criterio está el mandato de los ciudadanos. Conferencia matutina. https://t.co/cs75YLLy8F — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 8, 2020

Por su parte, el secretaria de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard al hablar con el secretario general adjunto para Operaciones de Paz de las Naciones Unidas, Jean-Pierre Lacroix, le reiteró que México respalda las acciones que desarrolla la ONU para la solución de controversias y para promover la paz y la seguridad internacionales.

Cabe mencionar que Marcelo Ebrard Casaubon y Jean-Pierre Lacroix plantearon esquemas para profundizar la cooperación entre México y el Departamento de Operaciones de Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su encuentro.

Entre los temas que se trataron fue el ampliar las oportunidades de capacitación de personal en esos ámbitos, esto para que se doten de mejores herramientas y habilidades para el desempeño de sus funciones, pero todo esto será bajo los altos estándares que requiere Naciones Unidas.

