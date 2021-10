AMLO dijo que es “Inconcebible que no haya cooperación entre México y EEUU”

Este 8 de octubre, en el Diálogo de Alto Nivel en Seguridad entre México y Estados Unidos que inició con un desayuno en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que es inconcebible que no haya cooperación entre México y EEUU

“Acabo de publicar un libro y ahí expreso que sería inconcebible que no haya cooperación entre México y EEUU, sería muy lamentable el que no nos entendiéramos, el que no se fortalecieran las relaciones de cooperación y amistad entre nuestros pueblos”.

AMLO agregó “Nosotros estamos en disposición de que haya cooperación para el desarrollo, que trabajemos juntos y que seamos respetuosos de nuestras soberanías", inclusive el Presidente aseguró que no hay conflicto con EEUU tras pedir quitar bloqueo de Cuba.

Recorrido por el Palacio Nacional de la comitiva de Estados Unidos.

Previo al desayuno, y que AMLO dijera que es Inconcebible que no haya cooperación entre México y EEUU, el presidente de la República ofreció un recorrido por Palacio Nacional a quienes encabezan la comitiva del gobierno de Estados Unidos.

En su discurso, López Obrador dijo que antes se solía decir "Pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos", pero ahora esa frase se transformó en "Bendito México tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos", país con el cual, dijo se debe inaugurar una nueva etapa en la relación.

Luego que AMLO declarara que es inconcebible que no haya cooperación entre México y EEUU, el canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo que el nuevo marco de entendimiento entre México y Estados Unidos se llama Bicentenario para conmemorar los 200 años de la relación entre ambas naciones.

“El motivo de este encuentro es conversar sobre el entendimiento bicentenario sobre seguridad, salud pública y comunidades seguras entre México y Estados Unidos. Se llama bicentenario porque vamos a cumplir 200 años de relación bilateral y se nos ocurrió que la mejor manera de conmemorarlo es tener un entendimiento”, destacó.

Es así que en su momento AMLO reconoció el interés de Ken Salazar en el tema de migración, por lo que México continúa respetuoso con Estados Unidos.

Las bases de acuerdo con EEUU es el respeto

AMLO quien aseguró que es Inconcebible que no haya cooperación entre México y EEUU aseguró que el respeto es la base de todo acuerdo.

Antes de reunirse con las comisiones de funcionarios del gobierno de México y del de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la base del nuevo acuerdo con la administración de Joe Biden es el respeto a la soberanía.

“En todo acuerdo primero es el respeto a nuestras soberanías, no se puede hacer ningún acuerdo sino hay un respeto mutuo a, en este caso, a nuestra constitución, a nuestra independencia, pero es el mismo caso de ellos, de cualquier gobierno extranjero”, comentó AMLO.

Adiós Iniciativa Mérida

Además de decir que es inconcebible que no haya cooperación entre México y EEUU, el mandatario nacional dejó claro que no se permitirán acuerdos como la Iniciativa Mérida acordada en 2008 por los entonces presidentes George Bush y Felipe Calderón con la cual se otorgó apoyo financiero para la persecución contra el narcotráfico.

Sin embargo, AMLO criticó el operativo “Rápido y furioso” mediante el cual se introdujo armamento en México. Por lo cual dijo "Fue una violación flagrante a nuestra soberanía y no pasó nada; se metían hasta la cocina, por eso esta reunión de hoy es importante”.

Recalcó: “Es una reunión de cooperación, el Gobierno del presidente Joe Biden es muy respetuoso y vamos a continuar así".

AMLO aclaró que la relación entre su gobierno y la de su homólogo Biden es buena, a pesar de que sus adversarios en México quisieran que hubiera confrontación, por lo que enfatizó que es Inconcebible que no haya cooperación entre México y EEUU.

Agenda para reunión entre México y Estados Unidos

Tras el desayuno en Palacio Nacional, y luego escuchar del Presidente que es inconcebible que no haya cooperación entre México y EEUU, las comitivas de funcionarios mexicanos y estadounidenses se trasladarán a la sede de Relaciones Exteriores.

A las 09:40 horas, el canciller Marcelo Ebrard Casaubon y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken ofrecerán un mensaje inicial previo al diálogo en torno a la seguridad y la migración.

Mientras que a las 12:40 horas se prevé una conferencia de prensa entre Ebrard y Blinken en la que compartirán un informe de los acuerdos alcanzados entre ambas administraciones.

Por parte de México participan además del canciller Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional; y el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina.

AMLO hizo saber que es inconcebible que no haya cooperación entre México y EEUU, por lo que se anunció que los miembros de la comitiva de Estados Unidos está encabezada por los secretarios de Estado, Antony Blinken; Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas; y de Justicia, Merrick Garland.

