AMLO dijo estar en la presidencia por el pueblo, no por el INE o TEPJF

En respuesta a las críticas hacia su posición como Presidente, AMLO dijo estar en la presidencia por el pueblo.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que el hecho que se encuentre en la Presidencia de la República es por la voluntad del pueblo, y no porque así lo hayan decidido el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

De hecho, las palabras del Presidente de México fueron contundentes durante la mañanera del 4 de abril, al decir:

“Yo estoy aquí por el pueblo, a pesar de ellos. Yo estoy aquí por el pueblo. No estoy aquí por el INE, o por el Tribunal. No, no, no, no, no. Por el INE o por el Tribunal, no estuve antes”, dijo el presidente López Obrador.

Sobre los señalamientos, AMLO dijo estar en la presidencia por el pueblo y que sus adversarios “así se han comportado siempre, no es novedad”.

Fue desde Palacio Nacional que AMLO dijo estar en la presidencia por el pueblo, esto al arremeter contra quienes aseveran que fue el INE quien le permitió llegar a la Presidencia en el 2018.

“Así se han comportado siempre, no es novedad, porque ahora hasta dicen: ‘¿cómo vas a cuestionar al INE si nosotros te calificamos la elección para que llegaras a la Presidencia?'”, declaró el Presidente.

“No es así, no, no. Yo estoy aquí (en la Presidencia) por el pueblo, a pesar de ellos. Estoy aquí por el pueblo, no estoy aquí por el INE o por el Tribunal no, no, no, no, no. Por el INE y por el Tribunal no estuve antes. Entonces es lo mismo que lo de la consulta. Es lamentable que actúen de esa manera pero no lo van a poder evitar”, enfatizó.

AMLO y el INE

Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que los órganos electorales de México no han estado a la altura de las circunstancias, y como ejemplo puso la cancelación de candidaturas de Morena en Guerrero y Michoacán en las pasadas elecciones de 2021 y la Revocación de Mandato.

“Las autoridades electorales no han estado a la altura de las circunstancias. Desde que le cancelaron las candidaturas a dos candidatos al gobierno de Guerrero y de Michoacán, que primero sacaron una resolución en un sentido y luego la modificaron, evidentemente, claramente actuaron por consigna”, AMLO.

Además, agregó que “Luego ya cuando se aprueba lo de la revocación del mandato empiezan a poner obstáculos de todo tipo, que no tenían dinero, que no iban a instalar las casillas”.

Pero, no solo es el hecho que AMLO dijo estar en la presidencia por el pueblo, el Presidente señaló que “Cuando se preguntó (al INE) si se juzgaba a los expresidentes, con el mismo dinero instalaron más casillas, pero luego la colocación de las casillas y la declaración constante en contra de nosotros, en contra mía”.

