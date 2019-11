AMLO dijo estar de acuerdo con reunirse con la familia LeBarón

Esta mañana el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tocó el tema de la tragedia ocurrida contra la familia LeBaron y con respecto a su caso, el mandatario señaló que se continúa con “una investigación abierta” en la cual los tres niveles de gobierno se encuentran trabajando para esclarecer los hecho ocurridos el día de la masacre.

De igual forma declaró que en caso que sea la familia LeBarón quien solicite un encuentro con él esto se tendría que dar, de hecho dijo: “si desean entrevistarse conmigo, yo estoy en la mejor disposición de hacerlo, a ellos sí le daríamos más información”.

Lo anterior, se debido a que en la tradicional rueda de prensa, le fue cuestionado a AMLO cuáles son los avances con respecto a las investigaciones del caso de la familia LeBarón, a lo que el mandatario dijo que es un “caso especial“, por lo que se encuentran trabajando conjuntamente con todas las dependencias federales y estatales.

Lo que sí ha dejado claro es que espera que tener pronto se tengan más respuestas y resultados sobre la investigación, pero dijo que “no queremos cometer imprudencias”, aunque aseguró que se está trabajando en el caso.

“Tenemos todo el testimonio de todo lo que se ha hecho en la investigación, hay una misión, un operativo especial para tratar este asunto”, AMLO.

El Presidente López Obrador señaló que en su administración no se protegerá a nadie, recordando que el Estado mexicano ya no es el principal violador de los derechos humanos como lo era antes. Enfatizó que ahora “ya no hay impunidad”.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, que no se trata de caer en conjeturas, debido a que el tema es un asunto muy serio y delicado, así mismo pidió no comenzar con declaraciones sin pensar, para que no se repita lo que pasó tras el operativo en Culiacán, Sinaloa.