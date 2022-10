AMLO dice que violencia es el fruto podrido de 30 años de gobiernos conservadores

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador los hechos violentos en San Miguel Totolapan, Guerrero, en Morelos y en Puebla, "no son casos que puedan verse como parte de la estadística.

A pregunta de La Verdad, el titular del Ejecutivo señaló que la violencia que se registra en el país es el "fruto podrido" de más de 30 años de los gobiernos conservadores.

“En el caso de Totolapan, Morelos, lo de Puebla (…) no son casos que puedan verse como parte de la estadística, es un asunto cuantitativo”.

-¿Son hechos aislados?, se le insistió, pero el presidente evadió contestar.

López Obrador lamentó lo sucedido en esas tres entidades y envió condolencias a los familiares de las víctimas.

“Todo lo que tiene que ver con pérdidas humanas lamentarlo mucho, abrazar a las familias de las víctimas”.

El mandatario federal comentó que estos hechos que tienen que “ver con sentimientos, con dolor” el Gobierno Federal está poniendo especial énfasis.

Insistió que esta descomposición social que se vive actualmente se generó por la política neoliberal de las administraciones que le antecedieron, por lo que la que encabeza está atendiendo las causas de la descomposición económica y social.

“Hasta se burlan de mí cuando le hablo a la gente y les dijo a los adultos mayores que aconsejen a sus hijos, sus nietos, que todos ayudemos para conseguir la paz. Como nunca se está atendiendo las causas, como nunca se está apoyando a la gente, a los jóvenes, pero esto no se hizo en décadas”, expresó.

El pueblo protege a los grupos del crimen organizado

Dijo que en zonas de Guerrero, Michoacán y Estado de México la misma población protege a los integrantes de bandas del crimen organizado, incluso, para llegar a cargos de representación popular.

“Protege a estos grupos, incluso, que votan para que actúen como autoridad. Hace como un mes, menos, se quiso llevar a cabo un cateo y, primero lo negó el juez, y luego cuando se fue ya estaba una parte de la población protestando por la presencia del Ejército; eso no debe hacerse ni en Tierra Caliente ni en ningún lado”.

Aprovechó el momento para exhortar a la población a recibir apoyos, como despensas, de parte de la delincuencia, “no hay que proteger a quienes se dediquen a actividades ilícitas. Imagínense el daño que se hace con eso”.

Pese a que esta casa editora puntualiza que, además de estos hechos violentos en Guerrero, Morelos, Puebla en días anteriores por amenaza de bomba fueron desalojados el Centro Comercial Perisur en la Ciudad de México y en un hospital del Estado de México, la ciudadanía percibe mayor violencia, López Obrador insistió en que seguirá con su política de “abrazos y no balazos”, porque “está funcionando”.

-¿No habrá entonces un cambio en la estrategia?”, se le preguntó.

“No, no, no, tenemos que seguir con los mismo, porque están dando resultados. Claro que yo quisiera que no pasaran hechos tan lamentables como los de ayer, pero es fruto podrido de lo que sembraron durante muchos años y de las complicidades, componendas, acuérdense cómo se vinculó a la autoridad con la delincuencia.

El político tabasqueño dijo que su estrategia de seguridad está basada en el “sentido común” y “juicio práctico”, aquí su explicación:

“Si se evita la pobreza, si se atiende a los jóvenes, si hay trabajo, si hay buenos salarios, si hay bienestar pues tiene que haber seguridad”, aseveró.

