AMLO dice que "son chicanadas" que el INE busque posponer la revocación de mandato

AMLO calificó de "chicanadas" querer posponer la consulta de revocación

Previo a que el Instituto Nacional Electoral (INE) vote para decidir sí pospone o no la consulta de Revocación de Mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró calificó de "chicanadas" y de "abogados huizacheros" a los consejeros electorales por abrir la posibilidad de posponerla.

Sin embargo, aseguró que "ya está resuelto de fondo" debido a que se se establecerá el precedente histórico de realizar la consulta en la que la sociedad mexicana decida si un gobernante continúa o termina su mandato.

Este pronunciamiento realizado durante la conferencia matutina de este viernes en Tabasco es en respuesta a las declaraciones que dio el INE y que puntualmente te informamos en La Verdad Noticias en donde informaron que podrían suspender la Revocación de Mandato por falta de presupuesto.

"Son chicanadas": AMLO

En los comentarios que virtió durante "la mañanera" transmitida en su canal de You Tube, puntualizó que el INE y la oposición no son verdaderos demócratas, "Los partidos opositores, incluidos los que están de consejeros, antes hablaban de la democracia participativa y de repente cambiar por completo, porque no son auténticos demócratas y fingen ser demócratas".

Así mismo solicitó esperar el resultado de la votación de la sesión extraordinaria del INE programada a las 10:00 de la mañana, pero aseveró que lo importante es que el Tribunal Electoral y el Poder Judicial ya resolvió que se debe llevar a cabo la consulta, por lo que la fecha es secundaria.

"Son chicanadas, prácticas dilatorias, en el fondo ya está resuelto, que es lo que nos importaba", con lo que finalizó el tema no sin antes calificar a los consejeros como "abogados huizacheros".

¿Qué es la Revocación de Mandato en México?

La Revocación de Mandato es el mecanismo de democracia participativa por medio del cual los ciudadanos ejercen su soberanía para revocar o retirar de un cargo de elección popular al candidato que resulta electo en la última elección.

Es en pocas palabras la forma de calificar si el pueblo está satisfecho o no con el desempeño del presidente y a pesar de que ya fue aprobada y es ley, el INE ha advertido previamente que se realizará sólo si hay presupuesto.

