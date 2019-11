AMLO dice que no le gustan los rockeros Conservadores, tras mensaje de Alex Lora

Luego de que el cantante Alex Lora le enviara un "saludito" al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en uno de sus conciertos, el mandatario le respondió en la conferencia de prensa de esta mañana.

"Miren, los rockeros que me gustan no son conservadores, por eso sigo escuchando a John Lennon", sonrió.

A principios de noviembre, el líder del TRI, durante el concierto "Catrina Music Fest" en Columbis, en Estados Unidos, alentó a su público acompañarlo con un saludo utilizando la frase: "Ehhhh puto".

Pero para ello dijo:

"Me comeré un gansito y no va a decir recuérdame, va a decir me canso ganso. Le mandaremos un saludito. Que se oiga hasta el Palacio Nacional".