AMLO dice que no hay conflicto con EE. UU. tras pedir quitar el bloqueo a Cuba

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que su Gobierno no tiene ningún tipo de conflicto con Estados Unidos, después de que haya pedido en reiteradas ocasiones que se retire el bloqueo económico y comercial a Cuba.

“Quisieran nuestros adversarios, los conservadores, que nos peleáramos, pero se van a quedar con las ganas, no va a ser así”, expresó López Obrador durante este jueves en su conferencia de prensa matutina.

Como informamos en La Verdad Noticias, el pasado jueves 16 de septiembre AMLO pidió a EE.UU. retirar el bloqueo económico que tiene con Cuba; además, durante ese mismo día durante la conmemoración por los 211 años de la Independencia de México, tuvo como invitado especial al presidente cubano, Miguel Diaz-Canel.

AMLO afirma que no hay confrontación con ningún Gobierno

Obrador aseveró que no hay ningún conflicto con el presidente estadounidense Joe Biden/Foto: El Economista

La presencia de Diaz-Canel en el país generó varias críticas contra el presidente de México AMLO, tanto de políticos nacionales como extranjeros. Sin embargo, después de una semana de este suceso, Obrador asegura que su mandato no tiene confrontación con ningún gobierno.

Además, aclaró que con Estados Unidos existe una muy buena relación: “Que no les gustó que se haya invitado al presidente de Cuba, pues no tiene razón porque nosotros tenemos muy buena relación con el gobierno de Cuba, como tenemos muy buena relación con el presidente de Estados Unidos”, señaló.

López Obrador no es el único contra el bloqueo a Cuba

Andrés Manuel ha pedido quitar el bloqueo a Cuba que existe desde hace décadas/Foto: AMLO

El mandatario López Obrador mencionó que durante la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 184 países se han pronunciado en contra del bloqueo a Cuba, dos a favor y tres por la abstención.

“No les gusta a los conservadores y para qué pide el presidente de México que no haya bloqueo a Cuba, ¿Qué no pertenecemos nosotros a Naciones Unidas?, ¿Qué no tenemos una política exterior?, esta es la razón. Entonces hay que serenarnos todos, no enojarnos, porque luego hacen mucho coraje los conservadores”, expresó AMLO durante “La Mañanera”.

