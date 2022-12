AMLO dice que no cualquiera puede ser presidente

No cualquiera puede tener un cargo de responsabilidad, como ser presidente, dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al hablar sobre el número de candidatos de la oposición que pretenden sucederlo en la silla presidencial en el 2024, el mandatario federal dijo que “no cualquiera puede ser político”.

“Un actor muy famoso, sí, ese puede ganar con una campaña mediática, y ¿cómo va a gobernar’. Por lo general no tienen ni siquiera conocimiento de la historia, del país. Ah, es que es un científico, pues sí, pero no, no, no, este es otro oficio”, apuntó.

Aunque dijo que los posibles aspirantes tienen experiencia, un conductor de radio, un intelectual orgánico, un millonario, que tiene mucho dinero y tiene muchos medios de información, pero no pueden estar al frente del país.

Dijo que personajes como Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Lázaro Cárdenas Batel todos pueden ser aspirantes a la candidatura presidencial de 2024, la ventaja es que están “en el flanco izquierdo, en el movimiento de transformación”.

