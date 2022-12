AMLO dice que la nueva “Méxicana de Aviación” traerá vuelos baratos.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció hace unos meses que gobierno estaba en negociaciones con los trabajadores activos y jubilados de Mexicana de Aviación, para comprar el nombre y el emblema, pues uno de sus objetivos es crear competencia para bajar los precios de los vuelos.

El proyecto que presentó la Secretaría de la Defensa (Sedena) contempla una operación con 10 aeronaves por la empresa militar “Olmeca-Maya-Mexica”.

¿Qué dijo AMLO sobre la nueva aerolínea?

"Entonces con la nueva línea, con el manejo de los aeropuertos en un plan integral, seguramente van a haber más viajes, va a bajar el precio del pasaje y, si hace falta, vamos a permitir lo que se llama el cabotaje, que las empresas extranjeras puedan llegar a Cancún, se les permita pasar a Campeche y a la Ciudad de México, o sea, liberar todo lo que tiene que ver con el transporte aéreo” señaló AMLO.

La nueva aerolínea iniciará operación en un año retomando las rutas que han dejado Interjet y Mexicana de Aviación, dijo AMLO, además de señalar a Aeromar,

“Hay muchos sitios en los que no se puede llegar por avión porque no son atendidos por las líneas actuales; además, ha habido una disminución, pues no sólo fue Mexicana, sino Interjet, y también se han reducido los vuelos de Aeromar. Hay ciudades en donde antes había vuelos y ahora ya no hay”, indicó a inicios de octubre, así lo revela El Financiero.

Negociaciones con los trabajadores y jubilados de Mexicana de Aviación

