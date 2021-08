AMLO dice que la carta responsiva para el regreso a clases no es obligatoria

El mandatario federal Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, que la carta responsiva que la Secretaría de Educación Pública (SEP) está solicitando a los padres de familia para el regreso a clases presenciales no es obligatoria.

“Nosotros aquí tenemos que enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria que se heredó del periodo neoliberal, entonces ¿ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Pues no, fue una decisión abajo, si me hubiesen consultado, hubiese dicho no, somos libres, prohibido prohibir”, aseveró el presidente.

Como te informamos en La Verdad Noticias, la titular de la SEP, Delfina Gómez, presentó un decálogo para que el regreso a clases presenciales en México sea seguro, por lo que se tendrán que seguir algunas medidas como:

Filtros sanitarios, mantener medidas de sana distancia, portar cubrebocas y gel y la presentación de una carta compromiso donde los padres de familia autoricen la asistencia de sus hijos a las aulas.

AMLO desacredita la carta responsiva de la SEP

El presidente considera que el documento no es obligatorio/Foto: El Universal

Con sus declaraciones, el presidente de México AMLO ha desacreditado la carta compromiso de la SEP porque según él, es muestra de una concepción autoritaria.

“Todavía tenemos que ir limpiando el gobierno de estas concepciones burocráticas, autoritarias y limpiar el gobierno de corrupción y de ineficiencias”, afirmó.

Sin embargo, la Secretaría de Educación aún considera que este documento sí tendrá que ser firmado por los papás para que sus hijos acudan a los planteles, a pesar de la opinión de López Obrador.

Carta compromiso SEP 2021

El 30 de agosto es el regreso a clases presenciales/Foto: TV Azteca

La carta compromiso de la SEP para el ciclo escolar 2021-2022 deberá ser firmada por la madre, el padre o tutor del estudiante para que pueda acceder a los centros educativos.

Algunos de los puntos que se aborda en dicho documento del que AMLO está en contra, son que los padres tendrán que promover hábitos de higiene y salud en los menores, notificar a la escuela vía telefónica si presentan algún síntoma; revisar diariamente a su hija/hijo para identificar la presencia de signos y síntomas relacionados con la enfermedad, entre otros.

