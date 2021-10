AMLO dice que el portazo de Puebla son “gajes del oficio”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que confía en que no habrá más “portazos” como el que ocurrió en Puebla el domingo 3 de octubre, pero también reconoció que lo ocurrido son “gajes del oficio”.

El funcionario aseguró que todo se trato de “politiquería” pues señaló que muchas personas están en contra de los presidentes municipales y “le echan la culpa a una autoridad o a otra”.

Fue durante su conferencia de prensa que el presidente aseguró que le dieron un portazo mientras se evaluaba el avance en la entrega de apoyos a los damnificados por el huracán Grace, pues recordemos que manifestantes entraron a la fuerza e irrumpiero en el evento.

“Ayer nos dieron un portazo, así se le conoce cuando se hace una reunión como esta y de repente llegan visitantes…. están en contra de presidentes municipales y le echan la culpa a una autoridad y otra”, justificó.

AMLO confía en que no habrá otro portazo

Manifestantes entraron a la fuerza e irrumpieron en el evento

El funcionario aseguró que confía en que no ocurrirá un evento similar al del portazo registrado en Puebla, pues asegura que la mayoría de los ciudadanos lo tratan con respeto, así como el trata al pueblo con el mismo respeto.

“Se trata de organizaciones de oposición, cuando se trata de la gente del pueblo, me respetan, los de mero arriba esos no, esos son muy majaderos, esos insultan, pero la gente humilde aunque no está a favor de un movimiento de nuestro movimiento se expresa pero con respeto”.

El funcionario fue cuestionado respecto a si “regañó” a su equipo por el incidente, pero él de inmediato respondió que no, asegura que a lo largo de los años no ha recibido solo portazos, sino que se ha visto envuelto en situaciones más delicadas, pero que no ha pasado nada porque la gente es muy responsable.

“Yo tengo mi ángel de la guarda que es el pueblo de México. Entonces por eso no tengo guardaespaldas ni me traslado en carros blindados y puedo ir a todos lados, tengo mi conciencia tranquila. Lo vuelvo a decir el pueblo de México es excepcional, el problema está arriba, no abajo siempre lo he dicho".

¿Cuándo sale Andrés Manuel López Obrador de la presidencia?

El presidente confía en el respeto del pueblo

Andrés Manuel López Obrador se convirtió en presidente de México el 1 de diciembre de 2018 y dado que los mandatos presidenciales en el país son de 6 años, el presidente AMLO estará en el poder hasta el año 2024, por lo que actualmente le quedan 3 años a su gobierno.

