AMLO dice que Reforma Eléctrica es un beneficio para todos

Como de costumbre, en su conferencia matutina, pero ahora en Puebla, el presidente López Obrador defendió la iniciativa al mencionar que la Reforma Eléctrica es un beneficio para todos los mexicanos.

AMLO dijo: "Si se aprueba, la reforma beneficiará a casi todos los mexicanos, quizás no a los más Machuchones, porque son los que menos pagan luz y eso era lo que buscaba la anterior Reforma eléctrica. Pero el beneficio será para los mexicanos".

Recientemente AMLO envió al Congreso Reforma Eléctrica que busca reforzar a la CFE donde dijo que los cambios propuestos a tres artículos de la Constitución son para detener el saqueo del periodo neoliberal.

Reforma Eléctrica es un beneficio para todos

Y es que AMLO explicó que la Reforma Eléctrica es un beneficio para todos porque eliminará los privilegios.

Recordemos que el Tribunal desestimó suspensiones contra la Reforma Eléctrica de AMLO, por lo que ahora continuó adelante y busca que ya no existan privilegios.

El Presidente de México dejó claro que se debe pagar lo justo por el uso de la energía y que no aumente el precio de la luz, es decir, que se vean beneficiados la mayoría de los mexicanos.

"Que no nos pase lo que está sucediendo en España, porque si no estuviéramos en el gobierno ya existiría esta crisis", dijo López Obrador.

AMLO no responde a nadie, solo a los mexicanos.

López Obrador trabaja para poder bajar los precios de la luz.

Además, el político morenista dijo que ellos no tienen que responder a nadie que no sean los ciudadanos, que son los que lo eligieron como presidente. "Nosotros tenemos la gran ventaja de que nos eligió el pueblo y no tenemos que responder a ninguna empresa. Y ésta reforma nos va a beneficiar a todos".

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es necesario que se dé porque la Reforma Eléctrica es un beneficio para todos, "con la reforma anterior se prometió que iba a bajar el precio de la luz y eso no sucedió.

