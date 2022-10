AMLO dice que México tendrá uno de los mejores sistemas de salud del mundo

Durante su visita este domingo a Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acudió para supervisar los avances del programa IMSS Bienestar y aprovechó para reiterar su promesa de que México contará con uno de los mejores sistemas de salud en el mundo.

Durante dicho evento, AMLO sostuvo que a finales de su sexenio, es decir, en 2024, México contará con uno de los mejores sistemas de salud en el mundo, algo que ha venido diciendo desde hace varios años. De hecho, explicó que esto no ha sido posible debido a los efectos de la pandemia de COVID-19.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, en esta visita el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, declaró que él es uno de los chairos del presidente AMLO, lo que generó polémica en redes sociales pues como se sabe, el mandatario federal tiene muchos detractores.

AMLO de gira en Sinaloa

AMLO reitera su compromiso de que al finalizar su Gobierno habrá un sistema de salud universal, gratuito y de calidad; detalló que, al concluir este año, habrá 12 entidades en proceso de federalización de sus sistemas de salud. pic.twitter.com/mFYen1eQwW — Al Momento 4T (@Almomento4T) October 25, 2022

Además, AMLO aprovechó para declarar ante la población de Sinaloa que ahora el presupuesto se destina al pueblo, a diferencia de administraciones federales anteriores, y por eso es posible asegurar que mejorará el sistema de salud en el mediano plazo.

“Por eso estamos incluso ya contratando médicos y especialistas de otros países del extranjero, pero la idea es que no falten los médicos, que no falten los especialistas y que no sea nada más de lunes a vienes porque la gente también se enferma sábado y domingo y todos los turnos, ese es el ideal que tenemos, que lo vamos a convertir en realidad con el apoyo de ustedes", aseguró AMLO.

Cabe señalar que la contratación de médicos cubanos por parte del gobierno de AMLO causó polémica pues diversos sectores manifestaron que en el país se cuenta con los profesionistas de la salud suficientes para cubrir las plazas que hay en el IMSS.

¿Cómo se puede hablar con el presidente de México?

Plan de Salud IMSS Bienestar Sinaloa https://t.co/zvASqgzDmi — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 30, 2022

