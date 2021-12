AMLO dice que 2024 no es el fin de la 4T y recalca: No se hagan ilusiones

Con miras a los comicios de 2024, AMLO dice que 2024 no es el fin de la 4T ya que “en una de esas” triunfa en 2024 un presidente o presidenta que siga con el proyecto de transformación

Esto porque el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a sus opositores a no confiar en que el fin de la Cuarta Transformación se dará cuando acabe su periodo al frente del Gobierno Federal.

Y si se recuerda, Ricardo Anaya se lanzó contra AMLO con un video en Twitter donde dijo que Morena se tiene que ir en el 2024.

AMLO dice que 2024 no es el fin de la 4T

El próximo mandatario federal podría continuar con la transformación de México.

Fue desde su conferencia matutina que se lleva a cabo en Palacio Nacional, que AMLO dice que 2024 no es el fin de la 4T.

“Se equivocan pensando en que ya nos vamos a ir, pero es hasta septiembre del 24, y que no se hagan muchas ilusiones porque en una de esas triunfa un presidente o presidenta que continúe con la misma política, ya va a ser muy difícil dar marcha atrás, muy difícil retrogradar, ya se echó a andar esto”, expuso López Obrador.

De igual forma se debe recordar, que en el marco del tercer informe de AMLO, Morena lanza ‘La 4TV’, canal de “la esperanza”.

Reformas de AMLO la piedra de los opositores

Aunque los opositores ganen, las reformas harán difícil dar marcha atrás, por ello AMLO dice que 2024 no es el fin de la 4T.

AMLO quien felicitó al Atlas por conseguir el título tras 70 años también habló en su conferencia que aunque sus opositores logren ganar en el 2024, va a ser muy difícil poder dar marcha atrás con todas las reformas que ha avanzado a lo largo de su sexenio.

“A lo mejor están esperando de que ‘ya se va a ir, ya falta menos, y entonces vamos a volver por nuestros fueros’, pues ya no porque incluso las mismas autoridades no van a poder, por eso hablo mucho de la revolución de las conciencias”.

AMLO dice que 2024 no es el fin de la 4T y agregó que “Aunque ya no haya mañanera y tengan otra vez el control de los medios, la gente no va a permitir retrocesos”.

