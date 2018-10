AMLO dice “No me casé yo, fui invitado”, sobre la boda de César Yáñez.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente electo de México, habló sobre las múltiples críticas que ha recibido tras asistir a la boda de César Yáñez, próximo coordinador de Política y Gobierno de la oficina de Presidencia, y argumenta que fue un acto 'social y privado', y que sus 'adversarios' sólo buscan posibles errores.

Durante su gira en el estado de Morelos, López Obrador fue cuestionado sobre dicho evento, a lo que respondió:

“No me casé yo. Yo fui invitado. Asistí, cada quien es responsable de sus actos”.

AMLO en conferencia en Morelos.

-Pero es parte de su equipo, le cuestionaron a AMLO.

“Sí, pero no es una acción de gobierno. Se trata de un evento social, privado, yo asistí a eso. Desde luego están cuestionando nuestros adversarios porque andan buscando cualquier posible error para hacernos la crítica. Se me hace que tienen derecho a hacerlo. No más que nosotros no vamos a cambiar”, dijo el presidente electo.

En la reunión con el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, Andrés Manuel López Obrador dijo que “de manera conjunta hicimos campaña, como es de dominio público; esa campaña se hicieron compromisos por lo que corresponde a los jóvenes, lo único que se ha hecho es etiquetarlos como 'ninis', llamarlos así, que ni estudian ni trabajan, pero hay acciones para atender a los jóvenes. Aquí aplica el programa de Desarrollo Social, el programa que comprometimos”.

AMLO y Cuauthémoc Blanco en su visita a Morelos.