AMLO desobedece al INE: llama a votar en consulta para enjuiciar expresidentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la ciudadanía a participar, ya sea a favor o en contra, en la consulta popular del 1 de agosto para decidir si se enjuicia a los últimos cinco expresidentes de México por corrupción, a pesar de que esta es una facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral (INE).

AMLO se refirió a la consulta en dos ocasiones durante su conferencia mañanera de este jueves 22 de julio, primero al ser cuestionado sobre si mantiene su postura de no ser partícipe en el referéndum nacional.

“Sí, sí, no voy a participar”, dijo. “Aunque parezca contradictorio, sí considero que los ciudadanos todos deben de participar, desde luego es voluntario, pero ya sea a favor o en contra hay que participar, hay que ejercer a plenitud nuestros derechos”, señaló el presidente.

AMLO pide participación ciudadana

El INE no cuenta con el presupuesto que solicitó para organizar la consulta.

Al ser cuestionado sobre si el INE está realizando una promoción suficiente a la consulta que su gobierno promovió, López Obrador dijo:

“Es el mundo al revés o así sucedía, de que en el discurso se hablaba de la democracia, pero en los hechos no se quiere la democracia, entonces necesitamos seguir impulsando que la gente participe y hay que pensarlo bien y abrir espacios de participación ciudadana.”

INE no difunde la consulta, considera AMLO

La consulta fue promovida por el propio presidente.

El mandatario pidió revisar los discursos de personalidades que solían llamarse demócratas, pero que con la consulta han optado por hablar de forma negativa invitando a no participar.

“En efecto, no están difundiendo lo de la consulta, no están los consejeros del INE en los programas de radio, de televisión, ¿han estado? (...) Ellos no están de acuerdo con estas prácticas. ¿Krauze o Woldenberg han hablado de la consulta? ¿Están llamados a participar? No, (hablan) en contra, pero hay que participar. Todos tienen la oportunidad”, dijo.

AMLO también pidió a los ciudadanos que al momento de emitir su voto consideren el caso de espionaje de que fue objeto en la administración de Enrique Peña Nieto por medio del software Pegasus, como reveló una investigación periodística internacional.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.