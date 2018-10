AMLO desmiente renuncia de César Yañez y cuestiona a Loret de Mola

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, desmintió este lunes que César Yáñez, futuro coordinador de Política y Gobierno, haya presentado su renuncia.

Previo a su arribo a Colima, López Obrador aseguró que fue falso lo dicho en el programa de radio de Carlos Loret de Mola, sobre que Yáñez presentó su renuncia días antes de su boda.

"¿Le creen ustedes a Loret?... es una volada... hay periodistas, con todo respeto, que mienten como respiran", refirió.

De luna de miel

El próximo presidente de México, agregó que su colaborador se encuentra de vacaciones y que platicaran al regresar de su viaje.

Sobre los señalamientos del PAN y PRD, respecto a la consulta del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM), refirió que respeta sus opiniones, sin embargo dijo que se debe de respetar la opinión de la gente sobre el tema.

El futuro mandatario además llamó a la prensa a "automoderarse" y agregó que "ya no quiero seguir hablando de la mafia del poder, de la prensa fifí", pues dijo que lo importante es cambiar el régimen.

La afirmación

De acuerdo con una versión dada a conocer este lunes en el noticiero matutino Sin Anestesia, transmitido por Radio Centro, el ex vocero de López Obrador no estaría dispuesto a participar en el próximo gobierno debido a que no quiere una gran carga de trabajo, pero el presidente electo no le aceptó la renuncia.

Tras el escándalo por la boda de Yáñez en Puebla y su aparición en la portada de una revista de prensa rosa, sin embargo, el colaborador podría volver a presentar su renuncia y esta vez el próximo mandatario pensaría con más calma la conveniencia de mantener a su cercano amigo en su gabinete, indicó el comentarista político conocido como ‘El Duende Preguntón’ en el programa conducido por Carlos Loret de Mola.