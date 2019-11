AMLO desmiente que el Estado Mayor esté cuidando de Evo Morales

Durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional de este jueves 14 de noviembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aclaró que fue él mismo quien dio la instrucción para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), esté cuidando la integridad del ex presidente de Bolivia, Evo Morales.

De esta manera, AMLO desmintió el regreso del Estado Mayor Presidencial para cuidar de la seguridad de Morales.

“Yo di instrucción de que la Secretaría de la Defensa se encargará de la seguridad de Evo Morales”, indicó.

Desmintiendo los rumores, Andrés Manuel explicó que “existía el Estado Mayor presidencial, cuidaban al presidente 8 mil elementos… se tomó la decisión de cancelar, de que ya no exista este cuerpo de élite, se decidió que no haya Estado Mayor Presidencial, porque además que eran muchos, gastaban también muchísimo. El año pasado gastaron solo en mantenimiento de Unidades y de viajes 2500 millones de pesos… Activos de la defensa ya pertenecían a las fuerzas Armadas, ahora regresan cuando se requiere de algo, como la protección del presidente de Bolivia, pues elementos de la defensa, ya no del Estado Mayor ayudan en esta labor”, dijo el presidente de México.

De esta manera, añadió que el avión del a Fuerza Aérea Mexicana en donde se trasladó el ex mandatario de Bolivia, Evo Morales a México, era del Estado Mayor Presidencial.

“El avión que trajo a Evo Morales es un avión que tenía el Estado Mayor Presidencial”.

Con esto, el presidente de México, dejó aclarada la situación sobre el supuesto regreso del Estado Mayor Presidencial que tanto se especuló.

