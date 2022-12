AMLO desea que Benedicto XVI se recupere

El presidente Andrés Manuel López Obrador deseó que el Papa emérito Benedicto XVI recupere su estado salud, quien de acuerdo al Vaticano se encuentro en un estado delicado debido a su edad.

A pregunta expresa sobre si le enviaría un mensaje de solidaridad, el titular del Ejecutivo federal, compartió haber tenido una “buena experiencia” cuando visitó México en el 2012.

“Ah, sí, deseo, deseo, deseo que salga adelante, que se recupere. Tengo con él una buena experiencia. Vino a México, creo que era presidente Felipe Calderón (…) Entonces, fue muy interesante porque yo hice la carta en aquel entonces fijando nuestra postura para que no lo desinformaran, y, ¡oh!, sorpresa, fue en Guanajuato la misa, y su intervención, pero no sólo la de él, la del obispo de Guanajuato, fue una homilía, fue una intervención en favor de los pobres y luego él —además es un teólogo de primer nivel, de lo mejor que tiene la Iglesia católica el papa en retiro, Benedicto, de lo mejor, un hombre muy preparado, mucho muy preparado— él vino con un discurso de avanzada, pero de avanzada. Y me quedé muy satisfecho, muy contento”.

Señaló que sus buenos deseos pueden ser para cualquier ser humano que esté atravesando algún problema de salud; sin embargo, en lo que se refiere al Papa Benedicto XVI lo hacer por ser una autoridad de la Iglesia.

Sobre si ha invitado expresamente al Papa Francisco visitar México, reveló que sí, dado que lo considera “el político más importante del mundo, independientemente de ser dirigente religioso del catolicismo”.

“Ya lo invité con el jefe de Estado del Vaticano, que platicamos y estuvo conmigo, creo que nos hemos encontrado como dos veces con el jefe del Estado del Vaticano y lo invitamos al Papa”, dijo.

-¿Y qué le contestaron del Vaticano? ¿Vendrá antes de septiembre del 2024?, se le preguntó.

“No sé, es que ya el papa está cuidándose, y hace bien. Y aquí siempre va a ser bienvenido. en lo personal lo admiro, lo considero el político más importante del mundo en la actualidad, independientemente de ser el dirigente religioso del catolicismo”, comentó.

