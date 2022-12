AMLO descarta salida de Ricardo Monreal por votar en contra de la Reforma Electoral

Luego de que el senador Ricardo Monreal Ávila, votará en contra del Plan B de la Reforma Electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que pida su salida de Morena, “nada de purgas”.

A pregunta expresa, el mandatario federal dijo que esa postura sería utilizada por sus adversarios para decir que su gobierno tiene actitud de intolerancia.

“No, no, nada de purgas por convicción y además porque no queremos que vayan a usar una actitud de intolerancia para afianzar la creencia conservadora de que somos estalinistas, no, no, no”.

En Salón Tesorería, de Palacio Nacional, dijo que no pasa nada si un político toma una decisión, ya será el pueblo y la historia es quien “va a poner a cada quien en su sitio”.

Comentó que Morena tiene la ventaja de contar con un pueblo muy politizado que pone a cada quien en su lugar.

“No hace falta que ninguna autoridad, ningún dirigente, diría que ninguna instancia de disciplina de un partido decida sobre el comportamiento de un militante, de un ciudadano, porque existe un tribunal popular”, señaló.

Aunque dijo lamentar que no se quiera aceptar esta nueva realidad que se está viviendo en México y “se siga pensando como antes, pero como hace mucho tiempo, ya es otra cosa el país”.

López Obrador aprovechó para agradecer a los senadores que dieron su voto a favor de la Reforma Electoral e, incluso, pidió a su vocero Jesús Ramírez Cuevas leyera uno por uno los nombres de los 69 legisladores que apoyaran su iniciativa.

