AMLO descarta reunión con Sicilia, no quiere hacer "el caldo gordo" a sus opositores

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), descartó reunirse con Javier Sicilia, líder del Movimiento Por la Paz, con Justicia y Dignidad e indicó que no quiere hacerle el "caldo gordo" a sus apositores porque le da "florjera"; cabe mencionar que el activista anunció una marcha para pedir un cambio en la política de seguridad.

Señaló que lo puede atender la Secretaria de Gobernación o Alejandro Encinas, así como el subsecretario de Derechos Humanos, porque:

Agregó que el no va a estar esperándo y sus adversarios "dándose vuelo".

"Imagíneses que voy a estar esperando aquí y la prensa conservadora, fifi, y nuestros adversarios dándose vuelo, yo haciéndole el caldo gordo a los conservadores: el gran encuentro, cuantos días de notas en la prensa fifi sobre la marcha y el encuentro para que me sienten en el banquillo de los acusados: 'Vilipendiado el presidente, hasta que hubo alguien que le dijo sus verdades', da flojera eso".

En su conferencia de prensa, AMLO indicó que el respeta la movilización convocada por el poeta Sicilia, sin embargo, comentó que no se regresará a más de lo mismo con el combate a la inseguridad.

"Adelante la protesta, desde luego no compartiremos puntos de vista, eso es normal... ahora si que lo diga mi dedito, no, aunque hagan todas las manifestaciones, no vamos a regresar a la estrategia fallida que causó tanto daño, que enlutó a México y todavía no estamos padeciendo", indicó el mandatario.