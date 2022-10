AMLO descarta que algún militar se postule a la presidencia en 2024

Pese a la creciente participación de las fuerzas castrenses en proyectos del Gobierno Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la posibilidad de que algún integrante de las Fuerzas Armadas busque ser candidato a la presidencia de la República en el 2024.

A pregunta expresa, el mandatario federal dijo tener claro la separación que debe de haber entre el poder militar y el poder político.

“No. Mire, yo soy juarista y Juárez siempre separó el poder militar del poder civil, así como separó el poder eclesiástico del poder civil. En este último caso, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, y Juárez era civilista, y su civilismo pues no sólo era teórico, él vivió los abusos del autoritarismo militar”, respondió en su Mañanera de este 5 de octubre.

Aunque destacó el apoyo brindado del Ejército Mexicano y la Marina en la distribución de las vacunas contra el Covid-19 y en la atención a la población luego de diversos desastres naturales que han azotado algunas entidades del país, rechazó que aspiren a un cargo de elección popular.

“Yo no creo que debe de haber autoridad militar, pero eso es totalmente distinto a lo que estamos haciendo, el mando es civil y tenemos la fortuna de contar con Fuerzas Armadas profesionales, disciplinadas, leales, que surgen de un movimiento revolucionario y pertenecen al pueblo y no a la oligarquía y no quiero desaprovechar todo ese apoyo que significa contar con las Fuerzas Armadas”.

-¿Está claro para las Fuerzas Armadas cuál es el límite y no veremos aquí en México a un general de cinco estrellas?, se le cuestionó.

“No, no, no eso no. No, ni ellos están pensando en eso. Este es un ejército leal al gobierno civil, legal, democráticamente constituido y yo tengo mucho que agradecerle, mucho, mucho, mucho a los marinos y al ejército”, contestó de manera tajante.

López Obrador también fue cuestionado sobre si el secretario de Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, envió cartas para interceder a favor del capitán José Martínez Crespo, acusado de haber participado en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y de tener vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos.

“No, el general Sandoval es un hombre íntegro, es una gente leal, honesta, Es un hombre recto, y respetuosos de las decisiones que toma el comandante supremo de las fuerzas armadas, y leal, entonces, han querido debilitarlo porque precisamente actúa con rectitud”, indicó.

Para rematar el tema, el político tabasqueño señaló que ya giró la instrucción para que se dé a conocer toda la información sobre el supuesto contrato, suscrito en la actual administración por parte de la Sedena con la empresa comercializadora en México del software de espionaje, denominado Pegasus y de esta forma dejar a un lado especulaciones.

En este contexto, nuevamente reiteró que su gobierno no acostumbra investigar periodistas, activistas ni organizaciones civiles ni a opositores y dijo que organismos internacionales como Artículo 19 y al Parlamento Europeo manejan esa teoría, porque están “coptados” por el conservadurismo mundial.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram