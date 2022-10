AMLO descarta diálogo con crimen organizado tras propuesta de Espino

Luego de las declaraciones del excomisionado nacional de seguridad pública, Manuel Espino, sobre que le propuso al Gobierno Federal dialogar con grupos del crimen organizado para alcanzar la paz en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que su gobierno haya establecido algún pacto con el crimen organizado.

En La Mañana, celebrada desde La Paz, California, el primer mandatario reiteró que en su administración “está bien pintada la raya” entre autoridades y criminales.

“Nosotros hemos definido una política de cero corrupción y cero impunidad y en el caso del combate a la delincuencia tanto la llamada delincuencia organizada como la delincuencia de cuello blanco, no hay ningún acuerdo, ningún pacto, está bien pintada la raya, la frontera. Una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia”, apuntó.

Indicó que su gobierno tiene claro que cuando existe algún tipo de pacto con la delincuencia organizada, permite la impunidad y, por tanto, violencia.

“Cuando no existe esa separación no se sabe dónde termina la delincuencia y dónde empieza el gobierno, no hay ninguna posibilidad de que las cosas mejoren y ¿qué hacían antes? pues se protegía a unos, se perseguía a otros, esos acuerdos acá no suceden, eso nunca va a pasar de que se va a dar protección o se va a tolerar a quienes cometen delito, cero impunidad”, comentó.

