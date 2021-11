AMLO descarta cierre de actividades por Ómicron: “no hay motivos de riesgo”

En medio de las restricciones de viajes implementadas en diversos países ante la variante Ómicron de COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) detalló este lunes 29 de noviembre que su Gobierno no prevé por el momento, un cierre de actividades económicas.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario anunció que se reunirá con las autoridades de la Secretaría de Salud para mantenerse informado sobre esta nueva cepa de coronavirus. Asimismo, agregó que, por el avance en la vacunación, no se contempla la suspensión de actividades no esenciales.

Desde Oaxaca, López Obrador aseguró que le han estado dando información sobre la nueva variante de COVID-19, a la que se le está dando seguimiento y puntualizó que, como siempre, se actuará con mucha responsabilidad.

AMLO descarta cierre de actividades por variante Ómicron

Al señalar que será el próximo martes 30 de noviembre, cuando su equipo de Salud presente un informe detallado sobre esta nueva variante del COVID-19, el mandatario descartó el cierre de actividades económicas en el país por la nueva variante de coronavirus, pues dijo, no hay de que preocuparse.

“Mañana informamos sobre esta variante, decirle a todos los mexicanos que estamos llevando a cabo un seguimiento, que no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo, de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas”, señaló.

Por otro lado, destacó que reforzará el Plan Nacional de Vacunación con el objetivo de inmunizar a todos los mexicano, pues apuntó que hasta el momento no se ha confirmado científicamente si las diferentes vacunas contra COVID-19 no tienen efecto contra la nueva variante.

“No hay elementos para preocuparnos. Existe mucha información no confirmada que circula en medios. Tampoco hay información si es que las vacunas no sirven ante esta variante”, puntualizó López Obrador.

Variante Ómicron en México

México se prepara para hacer frente a la nueva variante de coronavirus.

Como dimos a conocer previamente en La Verdad Noticias, México se prepara para la variante Ómicron, cepa hallada por primera vez en Sudáfrica y que hasta este lunes se extendido a más de diez países. Hasta el momento no se han confirmado casos de esta variante en el país, sin embargo, AMLO anunció que las autoridades de salud presentarán el próximo martes un informe detallado sobre esta nueva cepa de coronavirus.

