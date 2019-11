AMLO demuestra que asilo de Evo Morales fue hecho en conformidad con la Constitución

Desde que el Gobierno de México tomó la decisión de ofrecer a Evo Morales el asilo político, han sido innumerables las críticas que se han dado, es por ello que esta mañana ha sido el presidente mismo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien dijo que ninguna de esas palabras tienen sentido, ya que al dar el asilo se realizó conforme a lo establecido en la constitución.

AMLO dejó claro que México actuó de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para que no hubiera lugar a más dudas, leyó un párrafo del artículo 11 constitucional, en donde se demuestra que al ofrecer dicho asilo político a Evo Morales el legal e incluso dijo que eso es lo que enaltece al país.

“Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político se realizarán de conformidad a los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones”, leyó AMLO frente a los periodistas de “La Mañanera”.

Una vez que finalizó, el Presidente López Obrador señaló que se actúa en conformidad con la Constitución y el derecho constitucional. Dejó en claro que todos los demás comentarios o las críticas mismas, tiene que “ver con las posturas ideológicas que se tienen, pero no vamos a meternos en esta polémica”.

Para AMLO el hecho de otorgar asilo a Evo Morales, es algo que enaltece a México y destacó que el ahora expresidente de Bolivia no es el único asilado por el país, por lo cual las palabras de malas intenciones no tienen fundamento.

AMLO destacó que su Gobierno decidió otorgar el asilo, pues es algo que enaltece a México. Añadió: “Espero comprendan, tanto en el país como en el extranjero, que se trata de una política que viene de lejos, que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, la protección a perseguidos políticos”.

Para finalizar y dejar en claro que no caerá ante las calumnias, “Todo ese tipo de cosas está muy cercano a la mezquindad y eso no es lo que representa México”, lo anterior lo dijo AMLO pues no permitió que se continúe buscando motivos para la crítica, esto con respecto a que se ha visto salir a Evo Morales de un restaurante de lujo en la colonia Roma, de la Ciudad de México.