AMLO, dejar de robar y de hacer tranzas no es una moda, es una transformación

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador expresó durante su conferencia matutina que en su gobierno ya no es espacio para las tranzas y el robo, así respondió ante las interrogantes que los periodistas le plantearon acerca de las hábiles mañanas de corrupción de los sexenios anteriores.

El mandatario hizo hincapié que su gobierno, solo es un cambio de administración sino un cambio de régimen donde esas costumbres ya no tiene cabida; ya que uno de sus principales objetivos a cumplir es el combate contra la corrupción, e indicó que la Ley de Austeridad es un ejemplo de las estrategias que su gobierno a implementado para librar el robo o desvió de recursos por parte de los funcionarios.

Respecto a estás viajas prácticas indicó que no están fácil deshacerse de la deshonestidad, pues el cambio lleva tiempo, pero poco a poco todos podremos ver reflejada la transformación, y señaló:

“Lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir”.

Comentó también, que su administración ha hecho de todo para contraponerse a la corrupción, desde tocar puerta o enviar correos para informar que:

“…ya que acabó el régimen de corrupción, de injusticias”.

Indicó que a los opositores les cuesta entender que ya no se puede tranzar, que ya está prohibido robar, y que esto no es una moda, sino un verdadero cambio de régimen que no podrán detener.

Aseguró además que la corrupción ya se encuentra contemplada en la Constitución Mexicana como un delito grave, y bromeó que en caso de que volviera la malandronada al gobierno decía: