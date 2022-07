AMLO defiende la política energética de las críticas

Durante la conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manauel López Obrador (AMLO), defiende su política energética y reprochó las críticas en contra del proyecto, en el marco de las consultas solicitadas por Canadá y Estados Unidos bajo el T-MEC.

“Cómo quisieran que nos castigaran los extranjeros que nos fuera mal, es increíble, tenemos una relación de más respeto con los gobiernos extranjeros que con estos entreguistas”.

El tabasqueño dijo que la “defensa a intereses extranjeros”, nace principalmente de la academia, con los pseudo intelectuales, “expertos internacionalistas”.

Así mismo reclamó que los mismos mexicanos opositores defienden a empresas extranjeras y de gobiernos extranjeros, lo que para él no es justo, dado a que en México se están llevando a cabo muchos proyectos.

Previamente dimos a conocer en La Verdad Noticias que Estados Unidos presentó una queja formal ante el proyecto, pues hay presuntos privilegios para CFE y Pemex.

AMLO es cuestionado sobre la política energética

El presidente afirmó que el proyecto no infringe leyes

En la conferencia, López Obrador fue cuestionado sobre la estrategia que está implementando su gobierno, con el objetivo de dar solución a las consultas solicitadas por los países del norte.

“No hay ninguna violación al trabajo, que le quede la tranquilidad al pueblo de México que no estamos incumpliendo ningún compromiso”.

Dijo que están cuidando no comprometer el petróleo, lo que llevó a detener la negociación alrededor de dos semanas porque el gobierno anterior ofreció un capítulo especial de tratado, y dijo que Luis Videgaray, ex secretario de Relaciones Exteriores y al ex titular de Economía, son los responsables.

Esto fue parte de la primera controversia de su gobierno con el de Estados Unidos, ya que cambiaron la decisión que tomó el gobierno interior.

Así mismo señala que en la presidencia de México anterior, se negoció la venta del petróleo y los llamó “traidores de la patria”.

¿Cuál es la política energética y cuáles son sus beneficios?

El gobierno defiende la política energética

También es denominada gestión energética y es definida como un proceso de optimización sobre el uso de energía, El objetivo es la búsqueda del uso racional y eficiente, además del aumento de la fiabilidad del sistema.

