AMLO declara que Ricardo Anaya está vinculado con Salinas de Gortari

El mandatario federal Andrés Manuel López Obrador (AMLO) vinculó al político Ricardo Anaya Cortés con el ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, durante su conferencia matutina de este jueves. Obrador asegura que Anaya es alumno "de quienes empezaron con Salinas de Gortari con toda la política de pillaje".

Específicamente Andrés Manuel se refirió a Diego Fernández de Cevallos, a quien ha sido ligado al expresidente priista. "Con Diego se entiende Salinas y es cuando empiezan las privatizaciones, empiezan a entregar todos los bienes de la nación a particulares. Salinas entrega a empresas, a bancos, a sus allegados", afirmó el Jefe del Ejecutivo Federal.

Asimismo, el actual presidente de México relató la relación de Fernández de Cevallos con Salinas, implicando su complicidad en el fraude de 1988 y luego su papel para que ganara la presidencia Ernesto Zedillo.

AMLO y sus críticas a Ricardo Anaya

Obrador considera que Anaya y Salinas de Gortari están vinculados de cierta manera/Foto: El Sol de México, La Jornada y CNN

Como te hemos mencionado en La Verdad Noticias, AMLO dedica mucho tiempo de “la mañanera” para hablar sobre Ricardo Anaya, mientras que el panista acusa al presidente de estar detrás de la investigación y el citatorio que la Fiscalía General giró en su contra.

Ante esto, López Obrador insiste en deslindarse de esta acusación. Esta vez, recordó que desde el gobierno de Enrique Peña Nieto comenzaron las acusaciones:

"Yo no tengo nada que ver, yo no le doy órdenes a la Fiscalía", insistió.

"Se le hace fácil al señor decir: me están persiguiendo el Presidente. ¿Qué tengo que ver yo con esta historia? Nada. Lo único que he hecho yo es denunciarlos, pero no tengo que ver absolutamente nada con la denuncia de este señor”, aclaró el mandatario federal.

“Él tiene que aclarar si recibió o no dinero. No hay persecución en este gobierno. Pero también tenemos que aclarar porque lo más importante de la transformación es el cambio de mentalidad", explicó Obrador.

Ricardo Anaya cuestiona la salud mental de AMLO

Por las declaración de AMLO en su conferencia de prensa, Ricardo Anaya compartió un video en su Twitter cuestionando la salud mental del presidente de la república: "Me preocupa tu salud mental, Andrés Manuel", declaró el político.

Además, Anaya calificó de "mentiroso y compulsivo" al presidente AMLO: "¿Qué era y cuándo entró Carlos Salinas de Gortari a la Presidencia? Era un niño de nueve años, es un señor al que jamás he saludado en mi vida. Ya es preocupante tu salud mental, Andrés Manuel". Así, el panista desmintió estar vinculado con Salinas de Gortari.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!