AMLO declara día de Luto Nacional el 26 de septiembre por caso Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “se está rompiendo el pacto de silencio e impunidad” en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014.

Al iniciar su habitual conferencia de prensa, desde Palacio Nacional, el mandatario federal señaló como Día de Luto Nacional este 26 de septiembre, por el Octavo Aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

"Hoy es Día de Luto Nacional porque se conmemoran 8 años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa (…) vamos a continuar haciendo justicia”, indicó,

Manifestó su solidaridad y envió un abrazo a los padres de los estudiantes de la Escuela Normal Rural "Isidro Burgos", de quienes no se sabe de su paradero desde el 2014.

"Un abrazo a los papás y a las mamás de los jóvenes", expresó.

López Obrador reiteró que su gobierno siempre garantizará la libertad de manifestación, la libertad de expresión y el derecho a disentir; sin embargo, hizo un llamado a evitar la violencia en las manifestaciones que se llevarán a cabo.

“Evitar la violencia, porque no es nuevo. Ya llevamos años practicando la no violencia en nuestra lucha por la justicia, porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia y hay que seguir el ejemplo de quienes nos han enseñado a poner en práctica la resistencia civil pacífica”.

Nuevamente el político tabasqueño señaló que hay interés de algunos grupos por ocultar la verdad de lo sucedido la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

"Como siempre hay intereses en juego, muchos quieren que no se conozca lo que sucedió, tampoco que se castigue a los responsables, que nosotros falláramos, que no cumpliéramos con nuestro compromiso de justicia", dijo.

A pesar de este panorama adverso, el titular del Ejecutivo federal reiteró su compromiso de hacer justicia

“Tenemos una voluntad inquebrantable para que haya justicia, que no haya corrupción, que no haya impunidad, y nada ni nadie va a detener este proceso de transformación del país, que tengan esa seguridad”, comentó.

