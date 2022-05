AMLO decidirá si asiste a la Cumbre de Las Américas la próxima semana

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que esperará hasta la próxima semana, la respuesta del gobierno de Estados Unidos sobre su propuesta de que no se excluyan países de la Cumbre de Las Américas, para decidir si asiste o no a este encuentro internacional.

El mandatario señaló que entiende que la respuesta haya demorado debido a la ocupada agenda del presidente Joe Biden tras el tiroteo en una primaria de Texas, que dejó un saldo de 22 personas muertas.

La Verdad Noticias ha informado que López Obrador se ha mantenido en su postura de no asistir al evento si no se invita a Cuba, Venezuela Y Nicaragua. Por su parte, Estados Unidos ha manifestado que estos gobiernos no serán contemplados para el cónclave internacional.

AMLO no tiene prisa por la Cumbre de Las Américas

López Obrador está a la espera de una respuesta a su propuesta

Al ser cuestionado sobre el asunto durante su conferencia matutina de este 30 de mayo, AMLO dijo que no tiene prisa por definir su participación pues explicó que la novena edición de la Cumbre de Las Américas se realizará en Los Ángeles, California, una ciudad cercana al territorio mexicano, tanto geográfica como culturalmente, pues en ese sitio viven muchos connacionales que migraron hacia norteamérica.

En ese sentido, señaló que está a la espera de una respuesta para su propuesta de no exclusión al evento, sin embargo, reiteró que entiende que la agenda del presidente Joe Biden se encuentre ocupada. “Entendemos que el presidente Biden está ocupado y preocupado por lo sucedido en Texas con el asesinato de los niños, de los jóvenes y eso lo tiene atareado”, precisó.

Sin embargo, López Obrador insistió en que, en caso de que la respuesta de Estados Unidos indique que no se invitará a todos los países de América Latina, él no asistirá. En ese caso, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, acudirá en representación de México.

Países que violan derechos humanos no asistirán a la Cumbre de Las Américas

La Cumbre se realizará del 6 al 10 de junio

Anteriormente, la organización de la Cumbre de Las Américas reiteró que los países que violan derechos humanos no asistirán a este encuentro, en una clara referencia a los gobiernos de Cuba , Venezuela y Nicaragua.

