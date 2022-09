AMLO de acuerdo con aplazar hasta 2028 participación de las Fuerzas Armadas en las calles

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, celebró la iniciativa de la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, para aplazar hasta 2028 la participación activa de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

En este sentido, sostuvo que el tricolor “hace bien en rectificar” su postura respecto a la participación activa de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, ya que con ello retoma sus ideales revolucionarios.

“Hace bien el PRI en rectificar, porque desde Salinas se empanizaron, porque un partido salido de una revolución ejemplar, la revolución mexicana, la primera revolución del siglo XX, profunda, de ahí surge. Podemos estar de acuerdo o no, pero lo que hizo el presidente Calles une a todos los grupos revolucionarios”, rememoró.

Cabe recordar que el Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa que pretende cambiar el artículo quinto transitorio del decreto que creó la Guardia Nacional, y que fue publicado el 26 de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y que vencía en el año 2024.

López Obrador exhortó a los legisladores, incluidos a los del PAN, a que lo piensen, pues en temas de seguridad “no debemos meter la cuestión partidista, no lo merece la gente”.

“En temas de seguridad no debemos meter la cuestión partidista, no lo merece la gente, y además que no me vengan con que están en contra del uso de la fuerza y del militarismo porque no les queda. Eso es hipocresía”, sentenció.

Incluso, invitó al PRI a deslindarse del conservadurismo, “de lo rancio” del PAN, porque si electoralmente le está yendo bien no debería seguir en alianza, y en tono de broma dijo “solo que sean masoquistas y para eso existen los divorcios”.

El presidente de la República propuso una consulta popular para determinar la permanencia del Ejército en las calles.

“Que se evalúe y, que incluso, se haga una encuesta, una consulta formal, esto se lo podrían agregar, y se le pregunta a la gente, consulta popular”, indicó.

Incluso, dijo, se puede llevar a cabo otra consulta después de la entrada en vigor de esta reforma legal para que los ciudadanos evalúen si la Guardia Nacional debe seguir bajo el control de la Sedena.

“Que se someta la actuación más adelante a una consulta y que haya un acuerdo de todas las fuerzas políticas en el Congreso, de que se dé el plazo y que se diga: vamos a hacer una consulta y le preguntamos a la gente”, expresó.