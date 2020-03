AMLO da tierno beso a Beatriz Müller y aseguró; "En mi familia no hay machismo"

Durante un evento presidencial que se realizó en Aguascalientes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dejó claro en su discurso que en su familia no hay racismo ni machismo y posteriormente se dirigió a su esposa, la académica y escritora Beatriz Gutiérrez Müller, para darle un beso.

El evento fue con el objetivo de revisar el avance de los programas del bienestar en este municipio y fue entonces que AMLO aclaró que en su familia no hay racismo ni machismo.

Los presentes en el evento pedían al presidente darle un beso a su esposa, la Doctora Beatriz Gutiérrez Müller quien estaba presente en el evento.

Fue entonces que AMLO decidió complacer a todos los presentes y fue hasta donde su esposa, quien se puso de pie y le respondió el beso a su esposo.

Después, el presidente de México, continuó con su discurso para todos los presentes en Calvillo, Aguascalientes.

“En la familia de nosotros, com o en la de ustedes, no somos clasistas, no somos racistas y no hay machismo…