AMLO da gracias al pueblo de México por ser su “angelito de la guarda”

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, reveló en su primer informe de gobierno tras un año de tomar posesión después de ganar las eleciones del 1 de julio del 2018 que el pueblo es su “angelito de la guarda”.

En el AMLO Fest celebrado en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), el mandatario agradeció al pueblo mexicano por su apoyo y por cuidarlo.

“Durante mi larga vida pública, sobre todo en los momentos más difíciles, me cuida un angelito de la guarda que se llama pueblo, ustedes siempre me han apoyado y me han sacado a flote, porque el pueblo es mucha pieza”, afirmó AMLO casi al finalizar su informe donde presumió los logros que se han hecho posible en estos 365 días de gobierno.

“Al pueblo le debo todo lo que soy por eso lo seguiré escuchando, sirviendo y atendiendo y nunca jamás lo traicionaré”, dijo AMLO durante su primer informe de gobierno en el Zócalo de la CDMX acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Mueller.

AMLO PROMETE MUCHO PARA 2020

Resumiendo todo, AMLO afirmó que hace un año hizo 100 compromisos con el pueblo de México y el día de hoy ya se han cumplido con 89 y sólo 11 están pendientes.

“En estos primeros 12 meses hemos avanzado mucho pero aún estamos en un proceso de transición, todavía lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer, eso sí, no estamos jugando”, exclamó el mandatario federal que cumplió 66 años de edad el 13 de noviembre.

Para finalizar su primer informe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a agradar al pueblo de México por la protección y el apoyo que recibe.

“Yo sólo soy un dirigente, el pueblo es el gran señor, el amo, el soberano, el que verdaderamente manda, el gobierno que transforma. Y siempre recuerdo lo que decía el presidente Juárez: con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, aseguró Andrés Manuel López Obrador (AMLO) finalizando con un “Viva México” su primer informe de gobierno en el Zócalo de la CDMX.