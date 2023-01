AMLO da espaldarazo a Claudia Sheinbaum tras accidente en el Metro

Luego del accidente en la Línea 3 del Sistema Colectivo Metro, en la que un choque de trenes provocó la muerte de una joven estudiante y más de 60 heridos, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ya que por la proximidad de comicios electorales “se alborotan los zopilotes”.

En la conferencia de prensa de este lunes, el mandatario federal calificó a la investigadora como una mujer íntegra y honesta, y aunque como funcionarios deben asumir su responsabilidad ante este tipo de hechos no se debe permitir la “grilla”, con la que la oposición lucra con el dolor humano.

“Quiero aprovechar, porque se alborotan los zopilotes, con todo respeto, para expresar mi solidaridad y mi apoyo, todo lo que necesite el gobierno de la Ciudad y la jefa de Gobierno. Es una mujer trabajadora, íntegra, honesta, quiero también expresar, porque como estamos ya en temporada electoral se aprovechan para descalificar, y si todos tenemos la obligación de actuar con rectitud y asumir nuestras responsabilidades, pero no deja de haber este ingrediente, que antes se conocía como ‘grilla’. Estamos hablando de una persona fallecida, de heridos, por eso hablamos de zopilotes, no se puede lucrar con el dolor humano, eso es no tener escrúpulos”.

Aseguró que teniendo los resultados de los peritajes de la investigación que está realizando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se dará a conocer la verdad, sin ocultar nada.

“Se va a dar a conocer la verdad de lo sucedido sin ocultar absolutamente nada, además, hay una investigación judicial sobre esto. Se tiene que ver si fue falta de mantenimiento, si se debió a una falla eléctrica, a un acto premeditado, en fin”, apuntó.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy