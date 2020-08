AMLO da discurso exprés en Matamoros por multitud que acudió a verlo

Debido a que cientos de personas acudieron sin sana distancia a un evento de inauguración de obras públicas en Matamoros, Tamaulipas, aumentando el riesgo de contagio de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un discurso exprés para retirarse del lugar.

Diferentes medios mostraron imágenes en las que se observa a la gente acercándose al vehículo del mandatario y luego ya en el evento de supervisión de obras de mejoramiento urbano exclamando en dirección al templete.

“No debió hacerse este acto”, señaló AMLO

El mensaje del jefe del Ejecutivo duró tan solo 193 segundos, ya que pidió a las personas reunidas alrededor de una unidad deportiva a que se retiraran para evitar contagios de coronavirus y señalar que la pandemia sigue activa.

“La verdad es que me siento apenado, muy apenado, porque no debió hacerse este acto.

“Estamos en plena pandemia todavía y tenemos que cuidarnos todos de modo que no voy a tardar mucho porque quiero que guarden sana distancia y que se vayan retirando, lo digo con todo respeto. Tenemos que cuidarnos, la salud es primero. Yo sé que hay mucha pasión, muchos deseos de participar, pero tenemos mucho tiempo por delante y nos vamos a seguir encontrando”, sostuvo el mandatario.

En el breve discurso, López Obrador anunció la inauguración de 45 obras de mejoramiento urbano en Matamoros, así como la construcción de 1,214 viviendas para familias de escasos recursos, con una inversión de 482 millones de pesos.

Pronto nos abrazaremos, dijo AMLO antes de retirarse de Matamoros

Antes de concluir, el mandatario dijo que le había dado mucho gusto pasar por el Mercado Público y ver que se llama Catarino Garza, un revolucionario de Matamoros.

“Ya me voy, pero voy a regresar pronto con ustedes. Quiero estar allá con ustedes, abrazarlos, tomarme fotos, porque los quiero de verdad, le tengo un profundo amor al pueblo de México, pero no lo podemos hacer todavía, no podemos estar juntos, tenemos que guardar distancia porque tenemos que cuidar nuestra salud”.

En plena pandemia cientos salieron a las calles en Matamoros p/ver a @lopezobrador_

El mandatario concluyó enviando a la multitud congregada “un abrazo virtual, un abrazo como si nos los estuviésemos dando, cariñoso, fraterno”.