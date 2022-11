AMLO culmina festejos por su cumpleaños con un video

AMLO culminá festejos de cumpleaños con un video

Por Judith Sánchez Reyes

Con un video, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio por terminada la celebración por el festejo de sus 69 años de vida.

En su cuenta oficial de Twitter, el primer mandatario indicó que “hubo pastel, serenata de mis amores del pueblo”.

“Felicidades Andrés Manuel en su día que los pases con sana alegría, muchos años de paz y armonía, felicidad, felicidad. Feliz cumpleaños, muchos besos”, cantaron Silvio Rodríguez y su esposa Niurka González.

El video inicia con la toma del pastel con la leyenda “Felicidades Andrés Manuel”, y se ve al titular del Ejecutivo saludar a la gente que se apostaba al lado de su camioneta para saludarlo y entregarle sus peticiones.

Como fondo se escucha a una mujer diciéndole “Larga vida para ti Andrés Manuel”, a lo que respondió con un “gracias”.

Segundos más tarde aparece Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, quien aseguró que López Obrador “no es el problema, es la solución”.

“Andrés Manuel muchas felicidades. Cuando estuvimos Aurora y yo, en México, en tu toma de posesión como presidente de México, me preguntó ¿este hombre no es un problema?, y el titular fue la respuesta mía “no, Andrés Manuel no es el problema, Andrés Manuel es la solución”. Cada día estoy convencido de que la asignación fue la correcta, ya sé que por imperativo de la edad te quedan dos años, pero yo sigo con 82, 83 años aquí estaré, espero que de presidente para esperar a que volváis a encontrarte con esta familia que tanto te quiere. Un abrazo enorme”, dijo,

Mientras tanto, Aurora Díaz, esposa de Miguel Ángel Revilla, quien grabó el mensaje, refirió “Un abrazo que yo estoy grabando, un abrazo Andrés Manuel, un abrazo Beatriz, y para los hijos y los nietos, que sé que te han venido a ver los nietitos, que lo he visto ayer””.

Al calce del video, el político tabasqueño escribió:

“Se terminó el festejo de los 69. Hubo pastel, serenata de mis amores del pueblo, desde ayer, hasta la salida de la quinta.

Agradezco las palabras de Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, las de Evo, las de Alberto Fernández y la cancioncita de Silvio y Niurka y muchas felicitaciones, parabienes, bendiciones, que son correspondidas”.

López Obrador envío este tweet, aproximadamente cuatro horas y media después de que concluyera la marcha a favor del Instituto Nacional Electoral (INE) que partió del Ángel de la Independencia y tuvo como punto de concentración final el Monumento a la Revolución, donde el ex consejero presidente José Woldenberg ofreció un discurso en contra de la Reforma Electoral.

Se terminó el festejo de los 69. Hubo pastel, serenata de mis amores del pueblo, desde ayer, hasta la salida de la quinta. 1/2 pic.twitter.com/pfrzG5DaeQ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 13, 2022

