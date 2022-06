AMLO cuestiona a Felipe Calderón sobre delitos de Genaro García Luna

Una vez más, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), explicó que Felipe Calderón tiene la obligación de explicar su relación con el ex funcionario público, Genaro García Luna, quien fue titular de Seguridad durante el sexenio del panista.

Fue durante la conferencia de prensa matutina que el mandatario planteó una serie de preguntas que afirmó, deberían hacerse al ex mandatario, con el objetivo de aclarar lo que ocurrió por Genaro, hoy detenido por Estados Unidos acusado de vínculos con el narcotráfico.

“Debe dar una explicación. No es nada más: no sabía o no han presentado pruebas”.