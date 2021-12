AMLO criticó los millonarios aguinaldos en el Poder Judicial e INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que este año no se realizarán descuentos y se pagarán aguinaldos completos a altos puestos en el Poder Ejecutivo y acusó que pese a que está establecido que nadie puede ganar más que el Presidente de la República.

"Ya no, ya este año, ya no se hace el descuento y se pagan los aguinaldos completos a todos, porque fue una aportación que se hizo de todos por la pandemia", señaló el presidente.

Resulta que con base en amparos, trabajadores del Poder Judicial y organismos autónomos mantienen altos sueldos y aguinaldos y "se rayan" ha destacado el mandatario mexicano.

Las críticas de AMLO

"Empecé (en el gobierno) a ganar 108 mil pesos, después se redujo mi sueldo o aporté... debo de estar ganando como 120 (mil) al mes, y me van a dar mi aguinaldo. No va llegar a 200 (mil) o por ahí... por 200 o más sí, como 250 (mil) porque es sueldo completo, bueno ya van a informar para no estar inventando".

Eso fue lo que dijo el mandatario en conferencia de prensa matutina, donde tambienrecordó que nadie puede ganar más que el jefe del Ejecutivo federal, pero indicó que hay algunas excepciones, como el caso del secretario de Relaciones Exteriores (SRE) o la Defensa (Sedena).

Altos mandos se amparan para no bajar sus sueldos

AMLO ha dicho: “Donde sí tiene mucho más sueldos y aguinaldos son en los llamados organismos autónomos o en el Poder Judicial, porque se ampararon y sí en el INE, por ejemplo, no es que tenga yo diferencias, que las tengo, pero esos sí se "rayan".

Por si fuera poco también expresó: "También en el Poder Judicial, porque no aceptaron la reforma constitucional de que nadie ganaba más que el presidente de la República. Y yo me bajé el sueldo, yo entregue ganando y sigo ganando menos de la mitad de lo que ganaba el presidente Peña…”.

“Ya no hay bonos, no hay gastos extraordinarios"

Cabe destacar que para este fin de año, diputados, senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), integrante del Consejo de la Judicatura Federal, magistrados electorales y la alta burocracia del gobierno federal recibirán aguinaldos y percepciones adicionales a su sueldo por hasta 428 mil pesos, mismos que critica el presidente AMLO.

