AMLO critica decisión de la SCJN que permite a funcionarios ganar más que él

“No me gustó”, dijo Andrés Manuel López Obrador respecto a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que permite que funcionarios de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) perciban un salario mayor al del Presidente de la República.

“Ayer no me gusto y lo digo así de manera franca, abierta, y también con todo respeto, la decisión que tomaron en la SCJN de conceder a un organismo autónomo el que sus funcionarios puedan ganar más que el Presidente de la República. No sé cuál fue la interpretación que se utilizó, cuál fue la justificación”, dijo AMLO.

AMLO critica decisión de la SCJN que permite a funcionarios ganar más que él

Enviará AMLO nueva iniciativa de tope salarial

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo mencionó que es respetuoso de las decisiones del Poder Judicial, sin embargo, advirtió que enviará una nueva iniciativa al Congreso para establecer un tope salarial a fin de que ningún funcionario pueda ganar más que él.

“Lo que les puedo decir es que mientras yo esté aquí y tenga facultad para enviar iniciativas de ley, si no quedó muy claro como está en el artículo 127 de la Constitución podría yo enviar una iniciativa para que quede lo suficientemente claro.

“No es posible que no haya un tope en lo que ganamos los funcionarios públicos. ¿Cómo que van a haber funcionarios que ganen 200 o 300 mil? y menos en estas circunstancias es una cosa de justicia. La austeridad es un asunto de principios, no solo un asunto administrativo. Eso no lo veo bien”, recalcó.

Funcionarios se niegan al tope salarial

López Obrador comentó que tras esta resolución, funcionarios de otros organismos también querrán que la Suprema Corte defienda sus elevados salarios, por ello, consideró urgente que exista un tope de salarios, principalmente en su administración cuyo eje principal es la austeridad.

“Aquí vamos a ir señalando cómo se llaman estos organismos, vamos a ver quién sigue, a ver qué va a pasar con los consejeros del INE, aquí vamos a ir viendo, los del INAI, a ver cuánto ganan y vamos a ir tratando este asunto”, comentó.

El Estado debe tener como propósito principal garantizar el bienestar del pueblo. Conferencia matutina. https://t.co/RtAuw6tuNZ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 28, 2020

Te puede interesar: AMLO anuncia regreso de sus giras para la próxima semana "con todos los cuidados"

El Ejecutivo federal reiteró que no se puede quedar callado y ofreció disculpas por esto, y adelantó que “si lo consideramos necesario, vamos a ver cuáles fueron los elementos, tal vez porque no está muy claro en al Constitución que nadie puede ganar más que el Presidente y vamos a buscar la forma de hacerlo más claro y volver a enviar la iniciativa, para que sean los legisladores lo que resuelvan”.