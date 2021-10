AMLO contra 'Nintendo'; expondrá caso de secuestro mediante videojuegos

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los padres y madres de familia a no exponer a sus hijos a los videojuegos de Nintendo, a los que acusó de ser violentos y una distracción perjudicial para los menores.

Durante su visita a las playas de Rosarito, en Baja California, el mandatario habló sobre la importancia del fortalecimiento de los valores familiares, morales y espirituales para que los menores no sean educados por el “Nintendo” o el Internet, que pueden ser un peligro para ellos.

“No porque llora el niño y llora la niña ahí está, el programa, el Nintendo para que no llore, y ahí están horas viendo el Nintendo los niños, ahora uegos violentos que no deben de ser vistos por los niños (...) no porque está llorando y ya ahí va, ‘préndele el Nintendo para que deje de llorar y también para yo pueda hacer mis cosas''', expresó AMLO en conferencia de prensa.

“¿Y qué cosa está viendo el niño?, ¿que está escuchando?, ¿cómo lo está formando? y ¿quiénes son los que laboran esos programas, esos contenidos? ¿Qué concepción tienen de la vida? Son genios, son muy inteligentes, pero era muy inteligente también el que creó la bomba atómica” agregó.

Secuestros a través de videojuegos

El presidente hablará sobre un secuestro que se hizo mediante videojuegos.

El titular del Ejecutivo federal reveló que tiene conocimiento del caso de unos secuestros a menores que se llevaron a cabo a través de los videojuegos, y adelantó que expondrá el incidente en su conferencia del lunes.

“Ahora que regrese a la Ciudad (de México) vamos a dar a conocer un caso de unos secuestros de niños que se llevaron a cabo a través de estos juegos que se ejecutan sin saber quiénes son con los que están jugando”.

AMLO y los videojuegos

AMLO ya había vinculado a los videojuegos con el racismo y la violencia.

El presidente subrayó que no hay que prohibir los videojuegos o el acceso a Internet a los niños, pero sí debe limitarse el tiempo y vigilar lo que ven mientras navegan en la Web o se entretienen con los videojuegos.

“Que todos dedicamos tiempo a los hijos, tenemos que dedicarles tiempo, no dejárselos a la televisión o el internet para que los formen o los educan”, agregó.

AMLO insitió en que los problemas sociales relacionados con la violencia se han generado por la desintegración familiar, y porque los hijos se van quedando solos y sin tutela, por lo que pidió fortalecer a la familia como núcleo básico de supervivencia.

