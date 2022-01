AMLO considera que no hay que alarmarse por la variante Ómicron

El presidente de México dice que no hay que infundir miedo sobre la nueva variante/Foto: Forbes

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional que no hay que infundir miedo a la población ante los casos de la nueva variante Ómicron de COVID-19, aunque reconoció es si es muy contagiosa.

Obrador señaló que a pesar de ser una variante más contagiosa, no ha provocado que aumenten las hospitalizaciones o las muertes en el país por lo que considera que no hay por qué alarmarse.

“Es importante que se sepa que esta nueva variante es, en efecto, muy contagiosa pero afortunadamente no está demandando de hospitalización ni tenemos casos de incremento en fallecimientos y eso es lo más importante. Que la gente sepa esto también cuidarnos, seguir cuidándonos pero no alarmarnos, que no nos infundan, que no nos metan miedo”, dijo el Jefe del Ejecutivo Federal, AMLO.

AMLO asegura que su gobierno ofrece las vacunas necesarias

Obrador declaró que su administración ha conseguido las vacunas necesarias/Foto: Forbes México

Durante “La Mañanera”, López Obrador aseveró que su gobierno ha adquirido un gran número de vacunas contra el coronavirus para garantizar la protección de la población ante la pandemia, por lo que también se continuará con la campaña de dosis de refuerzo.

AMLO adelantó que continuará informando sobre cualquier situación sobre el virus, destacando la importancia de la vacunación. Además, sostuvo que México tiene vacunas garantizadas hasta julio de este año, “todo lo que se requiere para el refuerzo”.

México obtuvo inmunizaciones mediante Covax

El presidente considera que el país puede afrontar a la nueva variante/Foto: Imer

Como informamos en La Verdad Noticias, gracias al mecanismo Covax se tienen aseguradas 50 millones de dosis, derivadas de una inversión de 160 millones de dólares. “Nada más para que la gente tenga la tranquilidad que el que quiera vacunarse hay vacuna”, señaló el mandatario.

“Vamos a seguir avanzando, lo de los maestros, médicos, las edades, cuando terminemos con el reforzamiento de adultos mayores vamos a reforzar de 50 a 60; así vamos a ir reforzando y aquí vamos a estar informando”, declaró el presidente AMLO.

