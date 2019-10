AMLO considera fundamental detener el consumo de drogas en México pues mata a jóvenes

En “La Mañanera” el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), habló sobre una crisis y problema que vive México y el cual es muy importante detener, el consumo de drogas. De hecho AMLO ha lamentado que en “los últimos tiempos” esta actividad ilícita haya crecido entre la sociedad mexicana y sobre todo entre los jóvenes.

Por ello AMLO señaló que “si no detenemos el consumo, es muy difícil enfrentar el problema de la inseguridad”.

Desde el Palacio Nacional, donde el Presidente, ofreció su conferencia matutina, dijo que la Campaña en contra de las Adicciones que maneja su Gobierno “es una prioridad [para] que podamos informar, orientar, concientizar para que los jóvenes no caigan en el consumo de drogas; que no los enganchen porque eso es el infierno”.

AMLO ha decidido darle batalla al consumo de drogas entre los jóvenes y tiene un plan listo.

Poniendo el ejemplo, AMLO dejó claro en “La Mañanera” que debido a que se ha incrementado el uso de las drogas en México, él no va ha contratar publicidad en donde no esté enfocada en combatir las adicciones, además dejó claro que este punto de vista no cambiará en toda su administración.

Ahora bien, la campaña informativa estará acompañada con programas específicos donde se atenderán a los jóvenes, por lo cual se está creando la infraestructura necesaria para auxiliar a la población ante problemas psicológicos, de ansiedad y de salud en general.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha insistido en que las drogas sólo pueden generar una falsa felicidad efímera, él dijo: “Hay otras opciones, otras vías, para ser feliz, con actividades recreativas, sanas: el compañerismo, el deporte, el trabajo, el estudio, la convivencia familiar, la vida”.

Para finalizar AMLO detalló que como Gobierno tienen la responsabilidad de informar, de transmitir mucha información. No sólo es utilizar las medidas coercitivas para garantizar la paz, ni siquiera eso es lo más efectivo, añadió que “Lo más efectivo es siempre prevenir. Vamos a dedicar todos los recursos. Desde luego se está atendiendo que haya trabajo y que nadie se quede sin la posibilidad de estudiar”.