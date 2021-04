AMLO confirma que no tuvo reacciones graves tras vacunarse contra el COVID-19

Después de una temporada de afirmaciones y cancelaciones, el pasado martes 20 de abril, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador finalmente accedió a ponerse la vacuna contra el COVID-19, aprovechando la mañanera en el palacio nacional para hacerlo.

El suceso causó un gran impacto en México, ya que con esto AMLO restauró la confianza en la población de adultos mayores, y recientemente confirmó que tras vacunarse, no ha presentado ningún síntoma o efecto secundario grave, con lo que aseguró que la vacuna es segura para su aplicación.

AMLO confirma seguridad de la vacuna contra el COVID-19

AMLO declaró que no tuvo reacciones graves tras recibir la vacuna contra el COVID-19

Durante la conferencia matutina de hoy miércoles 21 de abril, el presidente de la república mexicana declaró de manera oficial que no presentó reacciones por aplicarse la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca ayer, por lo que con esto cumplió con su agenda.

Asimismo, al probar la seguridad de la vacuna, invitó a la población de adultos mayores a asistir a las campañas de vacunación en sus ciudades para aplicársela, y con esto prevenir más casos de COVID-19 y por ende más muertes, ya que presentan parte de la población en riesgo.

AMLO dijo que no le fue mal, no tuvo necesidad de suspender sus actividades, pudo completar toda su agenda de ese día y no tuvo ninguna reacción, y con esto reafirmó la seguridad del medicamento, asegurando a los adultos mayores que no se han vacunado por desconfianza, que lo hagan.

Seguridad de la vacuna es confirmada por AMLO

El presidente invitó a la población a participar en las campañas de vacunación

Como te informamos recientemente en La Verdad Noticias, a pesar de que se han vacunado a miles de personas en México, existen 14 municipios que se rehúsan a vacunarse por la desconfianza que se ha generado en torno a la vacuna.

Cabe mencionar que la vacuna que AMLO recibió durante la mañanera fue la de AstraZeneca, misma que instó para que fuera aplicada a la población, y con su aplicación disipó la desconfianza entre la ciudadanía y se espera que la cantidad de personas vacunadas aumente en los próximos días.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.