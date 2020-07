AMLO confirma que dio negativo a la prueba Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que la prueba de Covid-19 que se realizó ayer dio resultado negativo, y anunció que llevará su certificado a Estados Unidos donde se reunirá con su homólogo, Donald Trump.

Durante la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, AMLO señaló que acata las recomendaciones establecidas por la Secretaría de Salud, respecto a que si no presentaba alguno de los síntomas de esta enfermedad no era necesario realizarse la prueba de COVID; sin embargo, ahora que viajará al país vecino consideró que si necesario someterse al procedimiento, e incluso lo volverá hacer si así se lo solicitan.

“Me hice la prueba del COVID (…) no me la había hecho, pero como tengo que ir a Estados Unidos, no tenía ningún síntoma por eso no me había hecho la prueba porque le hago caso a los doctores y siempre nos han dicho que no hay calentura, si no hay tos seca, si no hay malestar de cuerpo, más allá de lo normal, si no hay dificultades para respirar, pues no hay los síntomas, que no se necesita la prueba.

“Me la hice porque voy a viajar y tengo que actuar con responsabilidad, estar muy seguro de que no tengo, afortunadamente, este virus. Ya me hice la prueba, llevo mi certificado, humildemente no me quita nada si allá por el protocolo de salud tengo que volver hacerme la prueba, lo voy hacer porque tengo que ser respetuoso de las normas que tienen que en ese país”, mencionó.

Derivado de lo anterior, se le cuestionó: “¿Dio negativo al COVID?” y el presidente respondió: “Si y llevo de todas maneras mi certificado”.

Ayer, López Obrador indicó que sería irresponsable no hacerse una prueba antes del viaje a Washington para entrevistarse con Donald Trump, debido a que “no puedo viajar enfermo”.