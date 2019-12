AMLO conferencia 11 de diciembre: Temas de la mañanera que no te puedes perder

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció su tradicional conferencia matutina desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional, ubicado en la Ciudad de México (CDMX).

AMLO recordó que la reciente firma a los cambios del T-MEC, hechos por los negociadores de México, Estados Unidos y también Canadá, fue fundamental para el crecimiento económico de México.

Gracias a eso, ya es posible enviar el documento al Senado para su ratificación antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones.

“Creo que fue un buen día para el país”, dijo AMLO presidente.

AMLO aseguró que su gobierno, está dispuesto a ayudar en lo que se solicite para la investigación en contra del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue detenido el pasado 10 de diciembre en Estados Unidos.

El arresto, fue luego de la extradición de Joaquín Guzmán Loera ‘El Chapo Guzmán’, y que el jurado que llevó el caso del narcotraficante mexicano, se está haciendo cargo de la investigación de García Luna.

Pese a todo, AMLO, recalcó que García Luna aún no es presunto responsable, pues la investigación aún está iniciando su proceso.

“No es algo que haya surgido de último momento, lleva tiempo”.

En otros temas, AMLO aseguró que su intención no es atacar al ex presidente de México, Felipe Calderón, no quiere enemigos y tampoco le desea mal a nadie.

“Yo no quiero que se piense que nosotros estamos aprovechando esta circunstancia para atacar a Calderón, a un con todo el daño que nos hizo, no sólo a mí, al país”.

Destacó que todo lo que está pasando con su ex secretario de seguridad y gran parte de la corrupción que hay en México, es el resultado del fraude electoral en 2006.

