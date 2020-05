AMLO condena amenazas al periódico Reforma

El presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó y condenó la amenaza de agresión hecha por un presunto miembro del Cártel de Sinaloa al periódico Reforma, presuntamente por los cuestionamientos realizados hacía el titular del Ejecutivo.

AMLO en contra de la violencia

Desde el Salón de Tesorería del Palacio Nacional, donde todas las realiza su conferencia de prensa, AMLO señaló que en su gobierno está garantizada la libertad de expresión, y dijo estar en contra de la violencia, incluso la que se hace en su nombre.

“Hoy viene en el Reforma de que recibieron una amenaza, de que van a tener una agresión, porque nos cuestionan. Nosotros descalificamos cualquier acto violento, estamos en contra de la violencia, somos pacifistas, nadie será censurado, no vamos a actuar como era antes, se garantizan libertades plenas, el derecho a disentir, a la crítica. Condenamos cualquier amanezca, hasta la que se hace en nuestro nombre.

“Tenemos diferencias con el Reforma y las vamos a seguir teniendo…

…pensamos distinto, son los más genuinos representantes del pensamiento conservador y son los que se oponen a la transformación, porque quieren mantener el mismo régimen de corrupción y privilegios que imperó en México desde hace hace mucho tiempo. No fue casualidad que ese periódico se haya creado durante el sexenio de Salinas de Gortari”, dijo López Obrador.

La amenaza al periódico Reforma

Este jueves, el periódico Reforma difundió una llamada que recibieron la mañana de ayer miércoles por parte de un hombre que dice ser parte del Cártel de Sinaloa. El sujeto critica un video publicado por este medio titulado “Del no pasa nada… a la emergencia”, en el que hacen énfasis que AMLO aceptó que el país no estaba preparado para una emergencia sanitaria como la del Covid-19.

El presunto sicario señaló que con dicho video se denigró la imagen del presidente y habían “sobrepasado la línea”, por ello sería la única que vez que les pedía terminar con las criticas hacia el gobierno de López Obrador.

“Quiero dejar un recado a la redacción: que no esté difamando al presidente, que no esté traicionando a la patria, porque si no las oficinas de su pinche periódico las vamos a volar, todo el cártel de Sinaloa está con Andrés Manuel López Obrador”, apuntó.

Según el medio, la llamada fue recibida a las 8:24 de la mañana de este miércoles desde un teléfono de Mexicali, Baja California.