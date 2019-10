AMLO con "otros datos" dice que triunfó ciudadanía sobre violentos en Marcha por 2 de Octubre

El presidente AMLO destacó que ya se vive otra etapa y que se combate a fondo la corrupción.

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a la ciudadanía “les mandamos un abrazo afectuoso a todos los de blanco, que hicieron estos cordones de paz y evitaron actos violentos, también a la gente que estaba en la calle y ante estos hechos ayudo mucho”.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, destacó que una imagen le gustó mucho cuando unos ancianos respetables empujaron a los provocadores cuando uno de ellos pintó un escudo de un policía.



Resaltó que jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum supo manejar esta situación, además de que también los participantes en la marcha para recordar los hechos violentos del 2 de Octubre de 1968.

“Las mamás, los papas, las abuelitas, claro que ayuda la familia, muchas veces no se sabe en la familia, que están haciendo los jóvenes y cuando se enteran ayudan, nada más que lo vamos a dejar así, ahora”.

Añadió que solo dijo ayer que “solo era un coscorrón, una jalada de orejas, pero ustedes-los periodistas-le agregaron mucho”.

Resaltó que había la indicación de no responder a las provocaciones, ya que sus adversarios están abonando por calificar a su gobierno como represor, lo cual nunca sucederá.

Añadió que debe de compararse lo que ocurrió el año pasado, ya que los conservadores “no les va a gustar nada, yo tengo otros datos, nuestros adversarios se frotan las manos pero siempre se quedan con las ganas, no pueden aceptar que perdieron”.

“¿Qué dirían si en lugar de quienes estaban de blanco y buscan que no haya violencia, fueron granaderos y si hubiesen golpeado los policías a los manifestantes “que dirían?”, se cuestionó.

Añadió que “están muy desesperados los conservadores y celebró que todo los obstáculos que debemos de brincar, se están saltando, porque los corruptos son los que están inconformes porque ya se acabó el bandidaje oficial”.

Resaltó que se están llevando los cambios con profundidad y a resistencia es mínima, ya que dichos conservadores, no se han podido agrupar y constituir una fuerza reaccionaria, como sucedió en la Independencia o el conservadurismo en la Reforma o el Movimiento en contra de Madero y de los luchadores sociales en la Revolución.

Ahora son una cosa insignificante, “estaba viendo en las redes donde un ex presidente se dedica a estar a cuestionándome, y midieron el efecto, y no tiene eco, es decir la gente no está en eso, porque cuando hay una oposición de este tipo, sin fundamento, sin argumentos no progresa”.

“Hay que avisarle a todo el mundo que esto ya cambio y sobre todo la mentalidad del pueblo es lo más difícil, pero es lo más importante”.

Todos debemos hacer un verdadero análisis de la nueva realidad, aquí si aplica la frase bíblica de que “no se pude poner vino nuevo en botellas viejas”, subrayó.

En cuanto a un balance dentro de los primeros diez meses de gobierno, dijo que hay paz social, trabajo y crecimiento económico y añadió que se va a informar sobre lo hecho en materia de seguridad pública la semana próxima, “de cómo vamos en ese problema que tanto preocupa a los ciudadanos, vamos a presentar resultados, sin ocultar absolutamente nada, con toda transparencia”. (Ariel Velázquez).