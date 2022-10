AMLO comprará máquina alemana para tapar baches en 5 minutos

Los baches, al ser una de las problemáticas más importantes en la ciudades y “un reclamo sentido” de los ciudadano para que sea resuelto, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que la Federación podría ayudar a los gobiernos locales a comprar una maquina en el extranjero que pueda tapar los baches en solo 5 minutos y que ya es usada en Alemania.

En Salón Tesorería, de Palacio Nacional, el primer mandatario comentó que revisando información en el internet conoció la existencia de una máquina “tapa huecos”.

“Lo tengo tan presente que hace dos días, tres, revisando información me encontré una máquina que tapa huecos, porque ojalá investiguen las autoridades locales y si les sirve, nosotros les ayudamos, si van a comprarlas con ese propósito. Se está usando en algún país, en Alemania”, indicó.

También exhibió una gráfica, basada en una encuesta realizada por el INEGI, en la que se muestra que la primera demanda de la población son “los baches en calles y avenidas con un 78.I por ciento, incluso, por encima del tema de la delincuencia, que cuenta con el 57.9 por ciento.

Aunque el jefe del Ejecutivo federal dejó en claro que tener las calles en buen estado les corresponde a los gobiernos estatales y municipales.

“Siguen siendo asignatura pendiente, ahí nada más quiero aclarar algo: eso corresponde a los gobiernos municipales atender, porque el Gobierno Federal tiene que resolver el problema de la carretera federal, construir las carrera federales y hacerse cargo del mantenimiento, pero ya lo que tiene que ver con baches es un asunto de la autoridad local, de los gobiernos municipales y de los gobiernos de los estados y nosotros hemos venido ayudando porque es una necesidad sentida en todos lados”.

En la ronda de preguntas y respuestas, compartió su molestia de ver en las calles de los estados, cuando realiza sus giras de trabajo, a hombres, incluso, niños, tapando baches a cambio de una cooperación, por lo que exhortó a las autoridades municipales a resolverlo de manera inmediata.

“Voy a cualquier lugar, acabo de ir a Veracruz, a Minatitlán y la demanda de unos ciudadanos es ‘Oiga, no se pude transitar por la cartera de Minatitlán a Coatzacoalcos por la libre. Está llena de baches y ahora que venía usted le taparon ahí con tierra´. No saben cuánto me molestaba que todavía - porque eso yo lo cuestionaba en la oposición que en los caminos mucha gente, niños, con pala tapando los huecos, y pidiendo una cooperación en todos lados-, pues todavía hay y hago un llamado respetuosísimo a las autoridades locales, a las autoridades municipales porque es una necesidad sentida”, dijo.

